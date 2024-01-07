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BBC

فصائل عراقية تستهدف الداخل الإسرائيلي بصاروخ "كروز"

09:20 م الأحد 07 يناير 2024

صواريخ كروز

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مصراوي
قالت فصائل مسلحة عراقية تُعرف بـ "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، اليوم الأحد، إنها هاجمت بواسطة صاروخ كروز مطور بعيد المدى هدفا حيويا في مدينة حيفا بالداخل الإسرائيلي.
وجاء في البيان الذي أصدرته الفصائل العراقية: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، في الأيام السابقة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".
بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن صواريخ حزب الله الدقيقة سببت ضررا كبيرا لقاعدة الرقابة الجوية في ميرون.

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي صواريخ كروز

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