امتحان في جامعة أردنية يثير الجدل بسبب أسئلة عن الميول الجنسية المثلية

وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بامتحان في جامعة أردنية يتضمن أسئلة جديلة عن الميول الجنسية والتحرش الجنسي والتطرف.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ومسؤولين أردونيين، إلى فتح تحقيق حول امتحان مادة الثقافة الوطنية في الجامعة الأردنية، والذي ضم أسئلة مثيرة للجدل مثل طريقة تعامل الأسر مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، والتعامل مع المتحرشين جنسيا، والتطرف الديني، وغيرها من المواضيع الجدلية.

ومن بين الأسئلة التي جاءت في الامتحان، سؤال يقول: "أحمد ومنال على علاقة غير شرعية في الجامعة في مرحلة الدكتوراة بعد أن علم الجميع علاقتهما طلبت منه الزواج و قال لها أحمد (لقد قلت لكي اني من البداية اني متزوج ولا استطيع الزواج منك) هل هذا فساد: - أخلاقي - أخلاقي واجتماعي - اجتماعي - ديني.

كذلك من بين الأسئلة: هل الترويج للمثلية الجنسية يعد: - عولمة ثقافية -عولمة اقتصادية - عولمة سياسية؟

عبر الطلبة عن رفضهم الكامل وبشدة لهذه الأسئلة التي اعتبروها غير لائقة بمستوى الجامعة الأخلاقي، كما تعد خروجا عن القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الأردني.

كما عبر رئيس الجامعة نذير عبيدات عن رفضه لمثل هذه الأسئلة، قائلاً: "مثل هذه الأسئلة لا تتماثل مع ثقافتنا ومع عاداتنا العربية" مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق، وفي حال ثبوت ذلك فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المسؤولين عن تدريس هذه المادة.