إعلان

BBC

امتحان في جامعة أردنية يثير الجدل بسبب أسئلة عن الميول الجنسية المثلية

11:10 ص الأحد 07 يناير 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بامتحان في جامعة أردنية يتضمن أسئلة جديلة عن الميول الجنسية والتحرش الجنسي والتطرف.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ومسؤولين أردونيين، إلى فتح تحقيق حول امتحان مادة الثقافة الوطنية في الجامعة الأردنية، والذي ضم أسئلة مثيرة للجدل مثل طريقة تعامل الأسر مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، والتعامل مع المتحرشين جنسيا، والتطرف الديني، وغيرها من المواضيع الجدلية.

ومن بين الأسئلة التي جاءت في الامتحان، سؤال يقول: "أحمد ومنال على علاقة غير شرعية في الجامعة في مرحلة الدكتوراة بعد أن علم الجميع علاقتهما طلبت منه الزواج و قال لها أحمد (لقد قلت لكي اني من البداية اني متزوج ولا استطيع الزواج منك) هل هذا فساد: - أخلاقي - أخلاقي واجتماعي - اجتماعي - ديني.

كذلك من بين الأسئلة: هل الترويج للمثلية الجنسية يعد: - عولمة ثقافية -عولمة اقتصادية - عولمة سياسية؟

عبر الطلبة عن رفضهم الكامل وبشدة لهذه الأسئلة التي اعتبروها غير لائقة بمستوى الجامعة الأخلاقي، كما تعد خروجا عن القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الأردني.

كما عبر رئيس الجامعة نذير عبيدات عن رفضه لمثل هذه الأسئلة، قائلاً: "مثل هذه الأسئلة لا تتماثل مع ثقافتنا ومع عاداتنا العربية" مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق، وفي حال ثبوت ذلك فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المسؤولين عن تدريس هذه المادة.

امتحان جامعة أردنية الأردن التحرش الجنسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم
"جزيرة المتعة".. ما مصير جنة "جيفري إبستين" المشبوهة؟
أبرز 7 مشاهد في احتفال الأقباط بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة