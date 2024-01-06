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BBC

بسبب تعرضه لإهانات.. عسكريون إسرائيليون يدعمون رئيس الأركان

06:54 م السبت 06 يناير 2024

هارتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
نقلت القناة 13 الإسرائيلية، رسالة من 169 قائدا عسكريا سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبّروا فيها عن دعمهم لرئيس الأركان هارتسي هاليفي وسط هجمات بعض الوزراء عليه.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن الرسالة كانت: "لقد رأينا بحزن الجبهة التي فتحها الوزراء لهزيمة الجيش ورئيس أركانه".
وقبل أيام قالت القناة 12 العبرية ، إن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي يتجنب حضور اجتماعات الحكومة لأنه يعلم أن هناك فخًا ينتظره.
وأوضحت القناة العبرية أنه ترددت مؤخرا أنباء عن انتقادات وإهانات تعرض لها رئيس الأركان في نقاشات مجلس الوزراء.
ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من رئيس الأركان حضور اجتماعات الحكومة، مؤكدة أن هاليفي أجاب بأنه سيفعل عندما يستطيع.

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