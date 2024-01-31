جماعة الحوثي باليمن تعلن قصف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، إطلاق عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس جريفلي" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيي سريع ، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا ، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".

وأكد أن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".