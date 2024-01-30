إيران تحث أمريكا على استخدام "الدبلوماسية" بالشرق الأوسط

طهران - (د ب أ)

حثت إيران الولايات المتحدة على استخدام الدبلوماسية لتخفيف التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، بينما تستعد طهران للرد العسكري على الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة أمريكية في مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، القول إن هناك دبلوماسية "نشطة" جارية حاليا من أجل إيجاد حل سياسي للحرب القائمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بدون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "البيت الأبيض يعلم جيدا" أن الطريق لإنهاء الحرب و"الأزمة الحالية في المنطقة، سياسي".

وتأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة كيفية الرد على الهجوم على القاعدة الامريكية بالأردن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات. ومن جانبه، قال الرئيس الامريكي جو بايدن، إن الهجوم نفذته "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران وتعمل في سوريا والعراق"، مؤكدا أنه سيرد "في الوقت وبالطريقة التي نختارها".