"لن تمر دون رد".. أول تعليق من حماس على جريمة اغتيال جنين

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" "نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد.

وأضافت "حماس" أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام ثلاثة مواطنين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين فجر اليوم وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، واستمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من غزة حتى جنين.

وتابعت "إننا إذ نزف إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية الشهداء الأبطال، الشهيد القسامي: محمد وليد جلامنة، الشهيد المجاهد: محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الشهيد المجاهد: باسل أيمن الغزاوي.

وأكد "حماس" أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وإن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان.

وفيما سبق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ما وصفه بـ "تصفية خلية مخربي حماس مسلحة اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين"، في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء.

وزعم أدرعي أن الخلية "خططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك"، مدعيًا أنهم اتخذوا من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، مخبئاً لهم منذ فترة طويلة.