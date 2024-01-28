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BBC

البنتاجون يعلن مقتل 3 من جنوده في هجوم على قاعدة شمال شرق الأردن

07:04 م الأحد 28 يناير 2024

البنتاجون

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مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، اليوم الأحد، تصريحات يشيرون فيها إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.

وأوضح المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

من جهتها أكدت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل ٣ جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت البنتاجون إلى أن ما تعرضت له قواتها في الأردن تصعيد خطير.

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