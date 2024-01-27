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BBC

السيطرة على حريق سفينة تجارية استهدفها الحوثيين في خليج عدن

05:14 م السبت 27 يناير 2024

حريق سفينة

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مصراوي
أعلنت شركة ترافيجورا تعلن السيطرة على حريق حادث السفينة مارلين لواندا في خليج عدن ونجاة جميع طاقمها بعد تعرضها لهجوم من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وقالت شركة ترافيجورا: السفينة مارلين لواندا تبحر الآن إلى مرفأ آمن ولا توجد سفن أخرى تعمل لصالح شركتنا تعبر خليج عدن خلال في الوقت الراهن.

بدورها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تجارية أصيبت بصاروخ على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن ما أدى لاشتعال النار فيها.
وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفن حربية تساعد في إخماد النار على متن السفينة التجارية التي أصيبت جنوب شرق عدن.

حريق سفينة خليج عدن الحوثيين حريق سفينة تجارية

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