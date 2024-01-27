الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني يستهدف ميناء رأس عيسى ومحطة تصدير نفط fاليمن

بي بي سي

قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، يوم السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى ومحطة تصدير النفط الرئيسية باليمن، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت كثفت فيه جماعة الحوثي هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر، من بينها هجوم أدى إلى نشوب حريق في ناقلة وقود يوم الجمعة.

وقال الجيش الأمريكي إن الناقلة "مارلين لواندا" التي تعمل لحساب شركة "ترافيغورا" التجارية تعرضت لأضرار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قدمت المساعدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، إنه بعد ذلك بنحو ثماني ساعات دمر الجيش الأمريكي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

ويطلق المسلحون الحوثيون، المتحالفون مع إيران، صواريخ وطائرات مسيّرة تحمل متفجرات تستهدف السفن منذ 19 نوفمبر ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات في الأساس سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر، ولا تزال ناقلات نفط كثيرة تسلك هذا المسار.