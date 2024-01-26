الاحتلال يدعو سكان "خان يونس" ومواقع أخرى إلى الإخلاء

غزة- (د ب أ)

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من الأحياء غربي مدينة "خان يونس"، ومناطق أخرى، إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى بلدة"المواصي" القريبة، في جنوب غزة، فيما يوسع الجيش نطاق هجومه البري.

#عاجل 🔴🔴 الى سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، الأمل، مركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر pic.twitter.com/RFMSwDNTWv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2024

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، خارطة لمناطق يتعين إخلاؤها، إضافة إلى الإعلان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف أن هذه المناطق تشمل حيي "النصر" و"الأمل"، وهما مخيمان للاجئين في خان يونس ومركز المدينة.

وفي أكبر عملية تقوم بها منذ شهر، طوقت القوات الإسرائيلية مدينة "خان يونس"، وتوغلت فيها خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث لجأ الكثير من الفلسطينيين، بعد مغادرة شمال قطاع غزة، الذي كان محور الحرب في وقت مبكر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق ما يزعم أنها أهدافه، التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة ونقلتهم إلى القطاع.