إعلام عبري: هاليفي منزعج من المطالبات باستقالته

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقربين من رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه "منزعج من المطالبات باستقالته ويعرف أن لبعضها دوافع سياسية".

وأضافت المصادر أن هاليفي يدرك أن بعض المطالبات صادرة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ذاته في "محاولة لتحميله مسؤولية 7 أكتوبر".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات لقطاع غزة.

كان تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ونفى لاحقا وجود خيام في المنطقة المستهدفة.

وقال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، إنه لا أهداف واقعية لحرب السيوف، ومن المستحيل تحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت ذاته.

وأضاف زعيم حزب العمل، أنه ليس لدى إسرائيل خطة لليوم التالي للحرب في غزة، موضحا أن تل أبيب لا تعلم من سيتولى إعادة الإعمار أو إدارة غزة ومن سيخلف حماس.

وتابع زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: "كان من الممكن الوصول لصفقة وإنهاء الحرب منذ 4 أشهر لكن بنيامين نتنياهو منع ذلك وفضل مصلحته".