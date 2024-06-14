بن غفير: قائد الشرطة والمستشارة القضائية يحاولان عرقلة عملي

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن قائد الشرطة والمستشارة القضائية يحاولان عرقلة عملي من منطلقات سياسية.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن قائد الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة يتآمران لتحويل وزير الأمن القومي إلى مزهرية.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن النيابة العامة تكشف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خرق القانون وتدخل بشكل مرفوض في عمل جهاز الشرطة.

وأضافت القناة العبرية، أن النيابة العامة طلبت تقديم وثائق حول حوادث أعطى فيها بن غفير أوامر غير قانونية للشرطة.