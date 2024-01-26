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BBC

الصين تضغط على إيران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

11:31 ص الجمعة 26 يناير 2024

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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بي بي سي

قالت مصادر إيرانية ودبلوماسي مطلع على القضية، لوكالة رويترز، إنّ المسؤولين الصينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وإلا المخاطرة بالإضرار بالعلاقات التجارية مع بكين.

وأكدت المصادر الإيرانية، أنّ المناقشات حول الهجمات والعلاقات التجارية بين الصين وإيران، جرت خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخراً في بكين وطهران، إلا أنها رفضت تقديم تفاصيل حول موعد انعقادها أو من حضرها.

وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات، تحدث إلى رويترز بشرط عدم الكشف عن هويته "تقول الصين ببساطة: إذا تضررت مصالحنا بأيّ شكلٍ من الأشكال، فإنّ ذلك سيؤثر على أعمالنا مع طهران، ولذلك، أطلبوا من الحوثيين ضبط النفس".

وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة، إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين، من خلال تعطيل طريق تجاريٍ رئيسيٍ بين آسيا وأوروبا تستخدمه السفن القادمة من الصين بشكل كبير.

وقالت المصادر الإيرانية إنّ المسؤولين الصينيين لم يحددوا كيفية تأثر العلاقات التجارية بين بكين وطهران إذا تضررت مصالح الصين بسبب هجمات الحوثيين.

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البحر الأحمر إيران الصين أخبار BBC

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