إعلام عبري: نتنياهو يعقد اجتماعًا قبل إصدار محكمة العدل الدولية حكمها

مصراوي

يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً اليوم الخميس قبيل إصدار محكمة العدل الدولية حكمها الابتدائي بشأن طلب تقدمت به جنوب أفريقيا بإلزام إسرائيل بوقف حربها في غزة، وذلك في جلسة علنية يوم الجمعة.

ويحضر الاجتماع، المدعي العام غالي بهاراف ميارا، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، وآخرين.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.