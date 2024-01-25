قطر ترد على تسريبات نتنياهو ينتقد فيها الدوحة ودورها في الوساطة

بي بي سي

استنكرت قطر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نشرت في وسائل إعلام عبرية، قال فيها إن دور الدوحة كوسيط في النزاع الحالي في غزة "إشكالي".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ونشرت في تقارير إعلامية مختلفة بشأن الوساطة القطرية.

ووصف التصريحات إن ثبتت صحتها بأنها غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء.

وأضاف الأنصاري "بعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد من أجل الأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، ونأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وبحسب تسجيل صوتي حصلت عليه قناة 12 الإسرائيلية، شكك نتنياهو خلال اجتماع مع عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، في قطر التي توسطت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر.

وقال "إن قطر لديها الوسائل للضغط على حركة حماس لأنها تموّلها" ،كما أعرب عن غضبه من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأمريكي في قطر مدة عشر سنوات إضافية.

وأضاف منتقدا: "قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، ولا تختلف في جوهرها عن الصليب الأحمر، وهي أكثر إشكالية".

وقال نتنياهو: "لماذا لديهم النفوذ؟ لأنهم يموّلونهم"، في إشارة مفترضة إلى حماس