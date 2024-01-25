السعودية.. ضوابط جديدة بشأن المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال مركز التواصل الدولي السعودي الحكومي، المختص بالتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، إنه تم تقديم إطار عمل جديد في المملكة العربية السعودية لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، وذلك في حصص محددة لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية.

وأضاف مركز التواصل في بيان لشبكة CNN، أن الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في المملكة، بينما لم يوضح المركز السعودي إذا كان سيتم فتح متجر أم لا.

وأشار المركز أن الإطار التنظيمي الجديد تم تقديمه لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية.

وتداول سعوديون الأخبار عن الضوابط الجديدة على نطاق واسع.

السعودية:



التنظيم الجديد هو تصحيح للآلية السابقة التي كان يُعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيى سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال. https://t.co/1lCPi2WsBG — الوزير المرافق (@_AAN90) January 21, 2024

كانت وكالة أنباء رويترز، نقلت الأربعاء، عن مصدر مطلع على الخطط ووثيقة أن السعودية تستعد لفتح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض والذي سيخدم الدبلوماسيين غير المسلمين فقط. وهو ما لم تؤكده أية مصادر أخرى حتى الآن.