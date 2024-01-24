قوات الاحتلال تطلق النار على مدرسة تأوي نازحين بخانيونس

مصراوي

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات يوضحون فيها أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص على مدرسة بنات خان يونس جنوبي قطاع غزة التي تأوي نازحين في الحي الياباني.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أوامر للفلسطينيين في أحياء كاملة من خانيونس جنوب قطاع غزة بمغادرة منازلهم.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال فقد طالب المتواجدين في "أحياء مركز مدينة، الأمل، مخيم اللاجئين (المعسكر) والنصر" في منطقة خان يونس بترك أماكنهم زاعما أنها منطقة قتالية خطيرة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "تحذير خطير، إلى كل المتواجدين في بلوكات 107, 108, 109, 110, 111, 112 – أحياء مركز المدينة، الأمل، مخيم اللاجئين (المعسكر) والنصر في منطقة خان يونس، أنتم في منطقة قتال خطيرة!".

وأضاف البيان: "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في منطقة سكنكم لتدمير المنظمة الإرهابية حماس، للحفاظ على أمنكم – جيش الدفاع الإسرائيلي يناشدكم الإخلاء بشكل فوري, بين الساعات 05:30 صباحا وحتى 17:30 بعد الظهر على شارع البحر إلى المنطقة الإنسانية في المواصي أو إلى المآوي المعروفة في دير البلح".