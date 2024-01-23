مشاهد التقطتها كاميرا جندي إسرائيلي بعد وقوعه مع مجموعته في كمين للمقاومة

مصراوي

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، مشاهد التقطتها الكاميرا الخاصة بأحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين نصبته عناصر المقاومة بأحد المنازل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في 9 يناير الجاري.

المقطع من كاميرا جندي اسرائيلي:



من شدة الخوف والرعب جندي اسرائيلي يحاول ان يتخبأ بالبطانية.

وهل تغني البطانية عنه من الرصاص؟ لكنه الخوف. 😂 pic.twitter.com/R5weQp4EAx — ﮼عبدالسلام،وافي🔻🇵🇸✌🇾🇪🔻 (@a3wafi) January 23, 2024



قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح تحقيق في حادث مقتل 24 ضابطا وجنديا بخان يونس.

سبق وأن أعلن دانيال هاجاري الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 24 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر.

وأوضح هاجاري في تصريح صحفي متلفز أن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.