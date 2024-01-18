المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل في شمال غزة

مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مشاهد لاستهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت بأحد المباني في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق بثت كتائب القسام، مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود وآليات الاحتلال في أحياء التفاح والدرج بمدينة غزة.

وتابعت كتائب القسام خلال بيان اليوم الخميس: "قصفنا تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، واستهدفنا دبابة ميركافا وجرافة صهيونيتين من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب المقبرة الشرقية بجباليا شمال القطاع، كما اشتبك مقاتلونا مع قوة صهيونية راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على 4 منهم قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع".

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل وإصابة نحو 30 جنديّا من جيش الاحتلال بعد استدراجهم لمنزل جنوب غزة وتفجيره وهم بداخله.