جالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

مصراوي

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن على إسرائيل الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان، لافتا إلى أنه من الممكن أن يفرض الجيش حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم.

وأكد جالانت أنه لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة في غزة، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر الأطر التنظيمية لحماس في شمال القطاع وقتل آلاف "المخربين" هناك.

وادّعى جالانت أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة، مشيرا إلى أنها تحاول التلاعب بعواطف المواطنين لتقسيم المجتمع الإسرائيلي.

ولفت وزير دفاع الاحتلال إلى أن هناك تطورات خطيرة قد تحتم على إسرائيل الانجرار نحو الحرب في الشمال، منوّها إلى أنها لا ترغب في الوصول إلى حرب مع لبنان وتريد إعادة مواطنيها إلى هناك بأمان.

وفي السياق ذاته قالت القناة 13الإسرائيلية، إن الحكومة تعمل على تحضير طرود غذائية لتكون جاهزة لتوزيعها على سكان المناطق الشمالية في حال اندلعت حرب مع حزب الله في الشمال.