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BBC

تعليق جديد من جيش الاحتلال حول حادث الاعتراض الجوي فوق إيلات

04:07 م الخميس 18 يناير 2024

الاعتراض الجوي فوق إيلات أرشيفية

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وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن الإنذار والاعتراض الجوي في منطقة إيلات على البحر الأحمر كان عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تهديدًا جويًا فوق البحر الأحمر، دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية الجنوبية وإطلاق صاروخ اعتراضي، مضيفاً أن "الخطر قد زال".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنّ منظومة الدفاع الجوي اعترضت جسمًا جويًا في سماء إيلات جنوب البلاد.

وكانت المدينة، في السابق، هدفاً للصواريخ بعيدة المدى أو هجمات الطائرات بدون طيار من قبل مسلحي حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران.

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