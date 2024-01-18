تركيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إيران وجارتيها العراق وباكستان

أنقرة - (د ب أ)

أعربت الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة مع الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية والباكستانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية التركية في ضوء المستجدات بالمنطقة: "نشعر بالقلق إزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية على أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيرانية على أهداف داخل باكستان صباح أمس (الأربعاء)، وتصاعدت هذا الصباح بهجمات باكستانية على أهداف داخل إيران".

وأكد البيان "ضرورة حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة القائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة"، و"حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

ودعا البيان إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم خبراتها لدول المنطقة فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات والمساهمة في ذلك