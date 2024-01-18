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BBC

رئيس إسرائيل يزعم: أصلي لأجل غزة والمجتمع الدولي لا يرسل الـ400 شاحنة التي نستطيع فحصها يوميًا

12:52 م الخميس 18 يناير 2024

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وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه لا ينكر المأساة الإنسانية التي تعيشها غزة، زاعما أنه يصلي من أجل أن تصل الأدوية المرسلة لغزة في إطار اتفاق قطري فرنسي إلى الرهائن، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف هرتسوج، في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن المجتمع الدولي لا يرسل بالكامل الـ 400 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية التي تستطيع إسرائيل فحصها.

وتحاول إسرائيل التملص دائمًا من كونها السبب الرئيسي في الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة وسبب قلة المساعدات التي تدخل إلى القطاع الذي يشهد حربًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكد الأسبوع الماضي، إن الجانب الإسرائيلي رفض إيصال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، ما أعاق بشدة العمليات الإنسانية في شمال القطاع.

وفي أكثر من مناسبة، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.

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