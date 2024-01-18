الصين تعرض التوسط بين إيران وباكستان

بكين - (د ب أ)

عرضت الصين التوسط بين إيران وباكستان وسط مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد بين الجانبين بعد تبادل للهجمات عند الحدود بين البلدين.

واستهدفت مقاتلات باكستانية مخابئ مزعومة للانفصاليين القوميين في إيران المجاورة، بعد يوم من شن هجمات عبر الحدود على مقاتلين إسلاميين باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وأدى تبادل الهجمات بين باكستان ذات الأغلبية السنية وإيران ذات الأغلبية الشيعية إلى تصاعد التوترات، حيث دعت القوتين الإقليميتين الصين وروسيا كلا الجانبين إلى ضبط النفس وعدم السماح بتصعيد الصراع بصورة أكبر.

وأعربت بكين عن استعدادها للوساطة بين باكستان وإيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم الخميس "إن إيران وباكستان جارتان قريبتان للصين، ودولتان صديقتان تتمتعان بنفوذ كبير، وتأمل الصين بشكل صادق أن يكون بإمكان الطرفين التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس".

وأضافت المتحدثة الصينية "إذا كانت هناك رغبة من الجانبين، فنحن أيضا على استعداد للاضطلاع بدور بناء في تهدئة الأوضاع".

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الهجمات الباكستانية أسفرت عن مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال.