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BBC

وزير الإعلام الباكستاني: انتهاك إيران المجال الجوي للبلاد قيد التحقيق

11:23 ص الخميس 18 يناير 2024

باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

قال وزير الإعلام والبث والشؤون البرلمانية في الحكومة الباكستانية المؤقتة مرتضى سولانجي، إن إسلام أباد قدمت احتجاجا لدى السلطات الإيرانية بشأن "الانتهاك غير المبرر" لمجالها الجوي، مؤكدا أن "التحرك غير القانوني" قيد التحقيق.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية عن سولانجي قوله في برنامج حواري تلفزيوني خاص، إن باكستان ستتخذ الإجراءات المناسبة، مع الحفاظ على القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تتعلق بسيادة الدولة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وكانت باكستان وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأربعاء.

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