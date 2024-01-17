الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على راجمات صواريخ وتدميرها جنوب البلاد

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته التي تعمل في غزة عثرت على راجمات صواريخ ودمرتها، والتي تم استخدامها لإطلاق وابل من أكثر من 50 صاورخًا على مدينة "نتيفوت" جنوب إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال أنه عثر على ثلاث راجمات صواريخ، وتم تجهيز بعضها لعمليات إطلاق أخرى، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف جيش الاحتلال أن جنوده دمروا الراجمات والموقع.

ومن جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل اثنين من عسكرييه في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وكشف جيش الاحتلال عن هويتهما، موضحا أن عمريهما 32 عامًا و34 عامًا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضا في غزة.