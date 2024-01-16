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BBC

الاتحاد الأوروبي يضيف يحيى السنوار القيادي في حماس إلى قائمة "الإرهاب"

07:56 م الثلاثاء 16 يناير 2024

يحيى السنوار

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مصراوي

أضاف ‏الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

يحيى السنوار الاتحاد الأوروبي حماس قطاع غزة طوفان الأقصى

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