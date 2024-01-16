الاتحاد الأوروبي يضيف يحيى السنوار القيادي في حماس إلى قائمة "الإرهاب"

مصراوي

أضاف ‏الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.