المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال الراجلة شمال غزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد من العملية التي دك فيها مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.

⭕️مشاهد جديدة.. كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان بقذائف الهاون قوات الاحتلال الراجلة شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/pyuzbpPkwO — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 16, 2024

وفيما سبق نشرت كتائب القسام، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

🚨🔥 كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "درون" صهيونية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/7ITd45GAvc — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) January 16, 2024

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.