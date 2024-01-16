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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال الراجلة شمال غزة

05:32 م الثلاثاء 16 يناير 2024

استهداف قوات الاحتلال شمال غزة أرشيفية

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد من العملية التي دك فيها مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.

وفيما سبق نشرت كتائب القسام، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وفيما سبق قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

حماس طوفان الأقصى حرب غزة استهداف قوات الاحتلال الراجلة سرايا القدس

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