شركة شحن يابانية تعلن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتًا لجميع سفنها

مصراوي

أعلنت شركة إن واي كي اليابانية للشحن، أنها ستعلق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع سفننا اعتبارا من اليوم.

وقالت الشركة اليابانية، إنها وجهت سفنها القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة وندرس تغيير المسار.

وسبق وقال المتحدث العسكري للحوثيين، إننا نفذنا عملية استهدفت سفينة أمريكية بخليج عدن انتصارا لغزة وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية ضمن أهدافنا، موضحا أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة.

وتابع المتحدث العسكري، أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدا على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.