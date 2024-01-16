الأونروا : ما يحدث في غزة أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948

غزة - (د ب أ)

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يحدث في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت "الأونروا"، في منشور على منصة "إكس" أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

ووفق الوكالة، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 قتيل ، إضافة إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 % من سكان القطاع (نحو 9ر1 مليون شخص).