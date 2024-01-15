إعلام عبري: انسحاب الفرقة 36 من جيش الاحتلال بقطاع غزة

مصراوي

أعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في خبر عاجل نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة.

وتضم الفرقة 36 بحسب الصحيفة العبرية ألوية جولاني والسادس و188 وسلاح الهندسة، ومن المقرر أن يبقى في القطاع ثلاثة فرق فقط هي الفرقة 99 و162 و98.

يأتي الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية بعد 100 يوم من العدوان على القطاع، هاجمت خلاله الدولة العبرية 30 ألف هدف في غزة.

وزعم جيش الاحتلال أنه قتل نحو 9000 من مقاتلي حماس في القطاع، من بينهم قائدين كبيرين،

وبحسب تقديرات فإن جيش الاحتلال لم يتمكنوا سوى من اغتيال قائدين بارزين في كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، و19 مقاتل منهم ضابطين كبيرين.