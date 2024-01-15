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BBC

بريطانيا: عازمون على وضع حد لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

03:51 م الإثنين 15 يناير 2024

الهجمات الحوثية على السفن

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صنعاء - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عزم بلاده على وضع حد لهجمات جماعة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر.

وقال كاميرون، بحسب ما جاء في حديثه للتلفزيون البريطاني، وفقا لما نشرته السفارة البريطانية في اليمن، اليوم الاثنين، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يفعله الحوثيون خطأ، ونحن عازمون على وضع حد له"، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي تنفذها الجماعة اليمنية في البحر الأحمر.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "سنعمل مع حلفائنا.. يجب علينا الدفاع عن حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي".

وشدد كاميرون قائلا: "نحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن قواتها أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن، أطلق من مناطق جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن باتجاه المدمرة "يو إس إس لابون" التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر.

هجمات الحوثيين البحر الأحمر بريطانيا ديفيد كاميرون طوفان الأقصى

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