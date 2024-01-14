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BBC

الرئيس الإيراني: المنتصر اليوم هو الشعب الفلسطيني والمهزوم هو الكيان الصهيوني

11:08 ص الأحد 14 يناير 2024

إبراهيم رئيسي

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مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إننا أعلنا مرارا دعم فصائل المقاومة الفلسطينية وهذا ما يمثل أولوية بالنسبة لنا.

وأضاف الرئيس الإيراني، أنه يجب أن ينتهي هذا الاحتلال ومحاكمته وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي تسبب بها، موضحا أن المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزوم هو الكيان الصهيوني وحلفاؤه.

وتابع الرئيس الإيراني، أن هناك من يحاول القول إن السابع من أكتوبر هو بداية الحرب ولكن قضية فلسطين تتعلق بالظلم والاحتلال القائم منذ 70 عاما، موضحا أن الفلسطينيون كانوا يحاربون بالحجارة واليوم بالمسيرات والصواريخ التي صنعوها بأنفسهم ووصلوا إلى هذا التطور العسكري.

وطالب الرئيس الإيراني، محكمة العدل الدولية بإصدار حكم عادل ومحاكمة الكيان الصهيوني على ما ارتكبه من إبادة جماعية وجرائم حرب.

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني طوفان الأقصى

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