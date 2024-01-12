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BBC

ألمانيا: نرفض اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية

06:34 م الجمعة 12 يناير 2024

المستشار الالماني

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مصراوي

رفضت الحكومة الألمانية، اتهامات الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الحكومة الألمانية، إن اتهامات الإبادة الجماعية التي تم توجيهها إلى إسرائيل هي اتهامات لا أساس لها.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن ألمانيا تقرر الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف إسرائيل في القضية المنظورة في محكمة العدل الدولية.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية كشف الوجه الحقيقي لجنوب أفريقيا بأنها ممثل وفي لحماس.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، أن ادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها ولم يتم تقديم أي أدلة، موضحا أن جنوب إفريقيا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس.

كان الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال إن جنوب إفريقيا تحاول تصوير ما يحدث في غزة بأنه حرب جيش ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني وليس هناك خطأ أكبر من اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة برفض طلب جنوب إفريقيا لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة.

الإبادة الجماعية ألمانيا محكمة العدل الدولية حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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