إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة بحرية لحماية السفن في البحر الأحمر

04:07 م الجمعة 12 يناير 2024

الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة بحرية لحماية السفن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

ستبحث دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم، إمكانية إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستكمال الائتلاف الذي شكلته الولايات المتحدة ويضم عدداً من الدول الأعضاء فيه دون أن يتم تحديد حجم المهمة الأوروبية وتشكيلتها.

من جانبها أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الجمعة، أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وقالت خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، مؤكدة أنه إذا ما أقر ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة أخرى".

هذا المحتوى من

BBC
إرسال قوة بحرية لحماية السفن حماية السفن في البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي إرسال قوة بحرية أوروبية هجمات الحوثيين في اليمن أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"