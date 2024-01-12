الفريق القانوني لإسرائيل: جنوب إفريقيا تصور ما يحدث بغزة إنه حرب جيش ضد المدنيين

مصراوي

قال الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تحاول تصوير ما يحدث في غزة بأنه حرب جيش ضد المدنيين.

وتابع الفريق القانوني أن إسرائيل تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني وليس هناك خطأ أكبر من اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة برفض طلب جنوب إفريقيا لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة.

بدوره قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن نية الإبادة الجماعية لإسرائيل تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة.

وأضاف الفريق القانوني، أمام محكمة العدل الدولية أمس الخميس، أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو غزة من على وجه الأرض ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية.

وتابع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين والأطفال في غزة.

وأكمل الفريق، أن الجنود الإسرائيليون يتبعون أوامر مسؤوليهم وهدفهم إبادة سكان غزة، موضحا أن الفلسطينيون يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.

وأوضح الفريق القانوني أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وتابع الفريق القانوني، أن الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.

وأكمل فريق جنوب أفريقيا، أن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، مضيفا أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، موضحا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

وأوضح الفريق، أن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المصابون في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، موضحا أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال.