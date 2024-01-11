"المسلمة الوحيدة بالفريق".. من هي عديلة هاشم صاحبة المرافعة ضد إسرائيل بالعدل الدولية؟

كتب- مصراوي

شاركت المحامية الجنوب أفريقية عديلة هاشم، في المرافعة خلال الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها بلادها ضد إسرائيل، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد مواطني قطاع غزة، إذ حرصت على تقديم الأدلة التي تؤكد ارتكاب تل أبيب جرائم حرب، تهدف لإبادة الغزيين.

عديلة هاشم هي واحدة من المحامين الذين يمثلون قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ردًا على أحداث السابع من أكتوبر الماضي، أمام محكمة العدل الدولية، وقوبلت مرافعتها أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا في قاعة المحكمة الممتلئة بتأييد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع الأهم في المرافعة التاريخية التي قدمتها عديلة هاشم، المحامية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية اليوم،



هدوء ورصانة ومنطق مثبت بالحجج والوقائع…! pic.twitter.com/Oo9LsdCC8S — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 11, 2024

المحامية الجنوب أفريقية لها تاريخ طويل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، منذ "مجزرة الخليل"، التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي، إذ تصف المحامية الجنوب أفريقية، الفصل العنصري الذي ينفذه كيان الاحتلال في فلسطين بأنه أبشع مما حدث في جنوب أفريقيا بالقرن الماضي.

وانضمت هاشم إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء"، والتي تعارض الاستيطان في فلسطين، انطلقت في رحلة إلى إسرائيل بهدف الوصول لمدينة الخليل.

وكانت هذه الرحلة جزءًا من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار "افتحوا شارع الشهداء"، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأڤراهام أفينو.

كما أن هاشم معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية، وفي قضايا الحقوق الاقتصادية منذ عقود، تشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والإداري والصحة والمنافسة، وكانت قاضية بالإنابة ونشرت العديد من المجلات القانونية والصحية، وهي أيضًا أحد مؤسسي منظمة مكافحة الفساد "مراقبة الفساد".



وعديلة هاشم هي المسلمة الوحيدة في الفريق القانوني الذي شكلته دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي مواطنة جنوب أفريقية من ديربان، عرفت بمساهماتها الكبيرة في التعديلات الدستورية ببلادها، والرامية إلى إجراء إصلاحات اجتماعية.

كما شاركت في تأسيس مركز للقانون غير الربحي في 2010، والذي يركز على مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأقليات، والتقاضي في المصلحة العامة، إذ لعبت دورًا محوريًا في العديد من الدعاوي القضائية عالية الشهرة، بما في ذلك مأساة "لايف إسيديميني"، الذي مات فيها 140 شخصًا.

حصلت عديلة هاشم على شهادة البكالوريوس في الآداب والقانون، والماجستير في القانون، والدكتوراه في العلوم القضائية، وتم قبولها في جمعية محامي جوهانسبرغ في يونيو 2003، ظهرت في محاكم عدة عالية والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، وشغلت منصب القاضي المؤقت.



وقالت عديلة هاشم الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، إن الاحتلال الإسرائيلي عرض غزة خلال الـ 96 يوما الماضية لما وصف بأنه أكثف حملة قصف في تاريخ الحروب المعاصرة، ويرتكب القتل الجماعي للفلسطينيين بغزة في انتهاك، لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية من دون التعرف عليها.

وتابعت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمتحدة وصف غزة بأنها مقبرة للأطفال ومعاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن وصفها، مشيرة إلى أن الفلسطينيون في غزة يتعرضون إلى قصف لا يتوقف ولا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه، فإن الاحتلال فرض أوامر الإخلاء من الشمال إلى جنوب قطاع غزة في غضون 24 ساعة وهو ما يعد إبادة.



واتهمت دولة جنوب أفريقيا، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وناشدت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إصدار أمر عاجل بوقف العملية العسكرية في البلاد. ونفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.

وقال محامون من جنوب أفريقيا خلال المرافعات الافتتاحية إن الحرب الأخيرة في غزة هي جزء من القمع المستمر منذ عقود للفلسطينيين من قبل إسرائيل، مطالبين القضاة بفرض أوامر أولية ملزمة على الاحتلال، بما في ذلك الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.