استشهاد الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف إسرائيلي على منزله في غزة

مصراوي

استشهد الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف إسرائيلي على منزله في مدينة غزة اليوم الخميس.

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت إن مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح بغزة أمر غير مقبول.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أننا ندين أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأربعاء، استشهاد 4 أفراد من بين طواقمه الطبية عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.