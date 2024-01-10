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BBC

البنتاجون: أوستن لا يزال في المستشفى ولم يُحدد تاريخ خروجه

11:48 م الأربعاء 10 يناير 2024

البنتاجون

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مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن لا يزال في المستشفى ولا تاريخ محدد لخروجه.

وكان المتحدث باسم البنتاجون قال، إن أوستن أجرى جراحة لمعالجة إصابته بالسرطان.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "الوزير أوستن أجرى جراحة لمعالجة السرطان، وكان هناك أوجه قصور في عملية نقل المهام أثناء دخول وزير الدفاع أوستن للمستشفى وهناك تحقيق بخصوص ذلك".

وأكد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن لم يكن على علم لعدة أيام بأن وزير الدفاع لويد أوستن تم نقله إلى المستشفى، لإجراء ما وصفه بـ"إجراء طبي اختياري".

وأضاف المصدر للشبكة الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بايدن في نهاية المطاف في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس الماضي، بعد وقت قصير من علم سوليفان نفسه أن أوستن تم نقله إلى المستشفى.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية لويد أوستن السرطان جو بايدن

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