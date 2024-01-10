بلينكن: ناقشنا في البحرين ضرورة حماية إسرائيل وعدم تكرار ما حدث بـ7 أكتوبر

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا على أن أمريكا تعرضت أمس، لهجمة كبرى بالمسيرات الحوثية التي تعتمد على إمكانات تسخرها إيران لوكلائها.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء: "بحثت في رحلتي تعبيد مسار حل الدولتين وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية، و هناك توافق بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع كما أن هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من قبل إيران".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "نركز على عدم اتساع رقعة الصراع خارج غزة، و نسقنا مع 20 دولة بما فيها البحرين لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وناقشنا في البحرين ضرورة حماية إسرائيل بما يجنبها تكرار ما حدث في 7 أكتوبر ومرحلة ما بعد الحرب في غزة"

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "تحدثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن إصلاح السلطة، وهناك توافق بين دول المنطقة بشأن ضرورة عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وضمان أمن إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية يحتاج من القادة اتخاذ قرارات صعبة".