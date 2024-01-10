إعلان

BBC

المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين وتفجيرها

07:07 م الأربعاء 10 يناير 2024

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استدراج مجاهديها قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي.

, وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة لبحث ملف الأسرى واستئناف المفاوضات.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن قطر تقدمت بمقترح جديد، موضحة أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيطلع مجلس الوزراء الإسرائيلي على المستجدات في ملف الأسرى، مؤكدة أنه من المتوقع اتخاذ قرار بالاستمرار في المشاورات الجارية.

فيما تقول هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح القطري الجديد يشمل خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة على دفعات.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بوقف المفاوضات عقب اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان.

جيش الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس كتائب القسام إسرائيل غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .