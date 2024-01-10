قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتعتقل العشرات في الضفة الغربية

رام الله - (بي بي سي)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين بعد 11 ساعة من الاقتحام وتدمير هائل في البنية التحتية للمدينة ومحيطها.

وذكرت مصادر محلية أن ّالجرافات العسكرية قامت بتجريف الشوارع والبنى التحتية في مدينة جنين، وداهمت عدداً من المنازل في المدينة.

وشاركت قوة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي في عملية الاقتحام ليلة أمس، ترافقها الجرافات، وأشارت التقارير إلى سماع دوي إطلاق نار في عدة مواقع في المدينة.

وقالت كتيبة جنين إنّ مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية بالرصاص والعبوات الناسفة.وكانت الكتيبة قد تبنت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية قبل يومين في حي الجابريات مما أسفر عن مقتل مجندة في حرس الحدود وإصابة ثلاثة جنود آخرين.

وهذا الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها هو الاقتحام الـ31 منذ السابع من أوكتوبر/تشرين أول الماضي بحسب الإعلام الفلسطيني، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى الدمار الكبير في البنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل أيضا عدداً من مدن الضفة الغربية، وداهمت عدة منازل في رام الله وطولكرم وقلقيلية والخليل.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المواطنين من منازلهم. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس 26 مواطناً على الأقل ليصل إجمالي المعتقلين إلى 5780 منذ 7 أكتوبر الماضي.