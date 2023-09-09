أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن حزنه بسبب زلزال المغرب

نيويورك- (د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن "حزنه الشديد " بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم جوتيريش اليوم السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة "شعر بحزن عميق" عندما علم بالكارثة.

وأضاف المتحدث، أن جوتيريش "يعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في تلك الأوقات الصعبة".

وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع أن الأمم المتحدة، مستعدة لدعم حكومة المغرب في جهودها لمساعدة السكان المتضررين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد القتلى إلى 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205 حالات خطيرة جراء زلزال المغرب.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 394 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال، و 271 وفاة في إقليم تارودانت، و91 وفاة في شيشاوة، و13 وفاة بمراكش.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.