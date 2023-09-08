الهند تأمل في التوصل لإعلان نهائي مشترك خلال قمة مجموعة العشرين

نيودلهي - (د ب أ):

قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي غدا السبت، تأمل الهند، الدول المضيفة، في أن يتمكن المشاركون في إصدار إعلان نهائي مشترك، وهو بيان تقليدي يخلص نتائج الاجتماع.

وفي الاجتماعات الوزارية السابقة، لم توافق كل من الصين وروسيا على فقرات تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، ما حال دون صدور بيان رسمي مشترك. وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين.

وقال المفاوض الهندي أميتاب كانت للصحفيين في نيودلهي اليوم الجمعة: "لا نزال نعمل من أجل التوصل لتوافق".

وتضم مجموعة العشرين 19 من كبرى اقتصادات العالم بالإضافة للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق، إن من الصعب توقع ما إذا كانت دول مجموعة العشرين سوف توافق على إعلان نهائي مشترك يشمل إدانة واضحة لروسيا.

وسيمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الرئيس شي جين بينج في القمة، كما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس فلاديمير بوتين.

واتهمت روسيا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالضغط على الهند، قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن "دول مجموعة السبع (لاسيما أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا" تمارس ضغطا على الهند، وتحاول أن تعكس توجهاتها أحادية الجانب للوضع حول أوكرانيا، في الوثائق النهائية في فعاليات مجموعة العشرين".

وذكر البيان الصادر عن موسكو "على هذه الخلفية، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، على أساس التفويض الاقتصادي الصارم لمجموعة العشرين".

وشدد لافروف أيضا على أن القمة سوف تتناول قضايا اقتصادية واستقرار النظام المالي وليس قضايا الأمن العالمي.

وأشادت موسكو بالمضيفين الهنود لمقاومتهم دعوات من الغرب بدعوة أوكرانيا، كما فعلت المضيفة السابقة إندونيسيا العام الماضي في قمة العشرين في بالي. وقالت موسكو إنه كانت هناك محاولات من جانب مجموعة السبع لتوسيع مصطنع لجدول أعمال ممتلئ بالفعل بالقضايا.

من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين إن الاتحاد الأفريقي على وشك الانضمام للمجموعة.

وأشار ميشال إلى أن التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين على السماح بانضمام الاتحاد الأفريقي "إشارة جيدة".

والاتحاد الأوروبي (27 دولة) هو المنظمة الإقليمية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين حاليا.

ويضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأفريقية المعترف بها دوليا على نطاق واسع، فضلا عن الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يمكن أن يصبح عضوا رسميا في العشرين، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويمكن أن يشارك الاتحاد الأفريقي في قمة العشرين كعضو عادي لأول مرة إما العام المقبل في البرازيل أو في 2025 في جنوب أفريقيا.