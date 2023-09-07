شقيق حميدتي: العقوبات المفروضة غير عادلة

(وكالات)

قال نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو، اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه "غير عادلة".

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على دقلو بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفر مئات الآلاف من اللاجئين من العنف المستمر في السودان إلى تشاد.

وتدخل الحرب في السودان شهرها الخامس بعدما اندلعت في أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية.

وأصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وقت متأخر يوم الأربعاء مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع.

وذكر حميدتي، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، أن البرهان "ليست لديه شرعية ليصدر قرار بحل قوات الدعم السريع".

وأضاف "لم نكن جاهزين عندما بدأت الحرب، لأننا تفاجأنا بها.. ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن ‘الفلول‘ وبعض مخازن القوات المسلحة.. مخازن ثقيلة جدا فيها كل أنواع الأسلحة والإمدادات، التي يمكن أن نقاتل بها لمدة 20 سنة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 380 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من الصراع إلى تشاد منذ أبريل الماضي. وفر مئات الآلاف غيرهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.