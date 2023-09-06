الأمم المتحدة: الانهيار المناخي بدأ

جنيف - (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء إن الأرض تشهد" انهيارا مناخيا"، وذلك بعدما أظهرت البيانات أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940.

وقالت سامانثا بورجس نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ " يتواصل تدهور سجلات درجات الحرارة العالمية خلال عام 2023، حيث كان أغسطس الماضي الأكثر حرارة بعد يونيو ويوليو.

وشهدت درجات الحرارة ارتفاع فوق المتوسط بنسبة 0.66 فوق المتوسط خلال يونيو إلى أغسطس الماضي وهو أعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019.

وكانت الفترة منذ يناير حتى أغسطس الماضيين ثاني أعلى فترة تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق بعد 2016، عندما كانت هناك ظاهرة النينو.

وفي بيان منفصل، وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أغسطس بأنه كان الأشد حرارة على الإطلاق " بهامش كبير" وثاني أكثر شهر حرارة بعد يوليو 2023.

وسجل أغسطس الماضي أعلى متوسط درجة حرارة على سطح البحر بلغ 20.98 درجة مئوية.

وقال جوتيريش في بيان " كوكبنا شهد موسم غليان حيث كان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المناخ بدأ في الانهيار.

ولفت إلى تحذيرات العلماء من ما سوف ينجم عن إدماننا للوقود الأحفوري، قائلا إن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تسارع وتيرة اتخاذ إجراءات.

ودعا جوتيريش قادة العالم للعمل سريعا من أجل التوصل إلى حلول بشأن أزمة المناخ، قائلا "مازال يمكننا تجنب أسوا ما في الفوضى المناخية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها".