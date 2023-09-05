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BBC

بوتين: الغربيون وضعوا يهوديًّا لحكم أوكرانيا لتغطية تمجيد النازيين

06:05 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الغربيون وضعوا يهوديًّا لحكم أوكرانيا لتغطية تمجيد النازيين هناك وهو أمر معيب.

وتابع بوتين، إن كراهية روسيا والنازية الجديدة أصبحت هي القاعدة في أوكرانيا ودول البلطيق، وبدأ استخدام التاريخ كأداة في الصراع الأيديولوجي.

وأضاف الرئيس الروسي، أن التاريخ يتم تشويهه، ليتناسب مع سياسات اليوم، مشيرًا إلي أن البعض في أوروبا فقدوا ذاكرتهم وضميرهم تمامًا.

وأكد، أن المعاني الجديدة وتحديات العصر تظهر بوضوح أن النازية هُزمت في عام 1945، ولكن لسوء الحظ، لم يتم القضاء عليها: فهي تتجلى مرة أخرى في نفس رهاب روسيا أو معاداة السامية. وتمجيد المجرمين النازيين”.

وغان

ولفت بوتين، إلى أن التاريخ بدأ يُستخدم “كسلاح للصراع الأيديولوجي”، موضحًا روسيا بحاجة إلى أداة دفاعية مناسبة لا يمكنها صد أي هجمات من هذا النوع فحسب، بل تمنعها أيضًا.

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فلاديمير بوتين يهودي لحكم أوكرانيا تغطية تمجيد النازيين كراهية روسيا والنازية

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