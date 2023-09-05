الأمم المتحدة: طرد الحكومة الإسرائيلية إريتريين يخالف القانون الدولي

وكالات

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، واعتبرت أن حدوث ذلك مخالفًا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في جنيف، "من المهمّ تحديد المسؤوليات عمّا حدث" محذّرًا من أن "أي قرار له تأثير على كل طالبي اللجوء الإريتريين أو أي حالة ترحيل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي ويمكن أن يكون له عواقب إنسانية وخيمة، لأن الوضع في إريتريا لا يزال على حاله".

بدورها أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من ارتفاع عدد المصابين خلال أعمال شغب في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب وطالبت فتح تحقيق.

وقالت المفوضية السامية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنها "قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصًا في إسرائيل".

وأكدت المفوضية السامية على أنه من الضروري إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل.

وأشارت متحدثة باسم المفوضية لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنرويج "لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى".

واندلعت المواجهات السبت بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يقام فيها حدث مؤيد للنظام من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل.