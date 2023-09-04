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إيران تعلن موعد بدء عمل سفيرها لدى السعودية

04:21 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

إيران

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة غدًا الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائلا: "السفير الإيراني الجديد لدى السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء".

وأضاف المسؤول الإيراني: "نحن نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".

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