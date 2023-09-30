الشيوخ الأمريكي يستعد للنظر في قرار مجلس النواب لتجنب الإغلاق الحكومي
وكالات
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى النظر في مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، وجنب الحكومة إغلاقًا محتملاً.
وفي خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود.
ولم يصرح بعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بشأن طرح قرار النواب على مجلس الشيوخ.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، للصحفيين إن هناك "أملاً متزايدًا في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق".
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